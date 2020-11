Stand: 15.11.2020 08:18 Uhr Klein Kussewitz: B105 nach Unfall gesperrt

Bei einem Unfall auf der B105 bei Rostock sind zwei Menschen verletzt worden - mindestens einer von ihnen schwer. Laut Polizei waren zwischen Rostock und Rövershagen in der Nähe von Klein Kussewitz am Sonntagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Genauere Angaben zum Unfallhergang oder den Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. | 15.11.2020 08:17