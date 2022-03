Stand: 03.03.2022 18:59 Uhr Kitas in MV erhalten 2,5 Millionen Euro für Alltagshelfer

Kitas in Mecklenburg-Vorpommern können erneut Landesmittel beantragen, um Alltagshelfer einzustellen. Knapp 2,5 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds werden in diesem Jahr für Alltagshilfen in den Kitas bereitgestellt, teilte die Linksfraktionschefin Jeannine Rösler mit. Alltagshelfer sollen Erzieher vor allem bei der Umsetzung der Hygienevorgaben und für hauswirtschaftliche Arbeiten unterstützen. Pädagogische Aufgaben übernehmen sie nicht. Kitas können bis zu 5.000 Euro abrufen, geplant sind die Mittel für rund 500 Einrichtungen im Land. | 03.03.2022 18:59

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.03.2022 | 18:00 Uhr