Stand: 28.04.2020 18:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kita in Waren geschlossen: Kind an Covid-19 erkrankt

Das Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat vorsorglich eine Kita in Waren geschlossen. Nach Angaben der Behörde ist dort bei einem Kind die Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden. Zum Gesundheitszustand des infizierten Kindes machte die Kreisverwaltung keine Angaben.

Ministerium: Innerhalb der Familie angesteckt

Bekannt ist nur, dass sich das Kind in der Notbetreuung der Kita befand. Es hatte typische Symptome. Um eine Ausbreitung zu verhindern, habe sich der Kreis für einer Schließung der Einrichtung entschieden, hieß es. Nach Angaben des Sozialministeriums in Schwerin hat sich das Kind nicht in der Kita infiziert. Ein Familienmitglied sei im medizinischen Bereich tätig und habe das Kind angesteckt.

Links NDR Info Corona-Ticker: Hamburger Gericht bestätigt Maskenpflicht NDR Info Das Verwaltungsgericht Hamburg hat einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht abgelehnt. Zudem: Die gemeldeten Infektionszahlen im Norden steigen nur langsam. Alle News im Live-Ticker. mehr

Testergebnisse am Mittwoch erwartet

Neun Mitarbeiter und acht Kinder sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Bei allen wurden Abstriche genommen. Die Ergebnisse der Tests liegen nach Informationen der Pressesprecherin des Landkreises erst am Mittwoch vor. Der Betreiber, das gemeinnützige Jugend- und Sozialwerk, informierte darüber, dass Mitarbeiter und auch die anderen Kinder bislang keine Symptome gezeigt haben.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.04.2020 | 18:00 Uhr