Kita-Notbetreuung wird beibehalten Stand: 27.04.2021 05:55 Uhr Wegen vereinzelt hoher Kita-Auslastungen war die Notbetreuungsregelung in Mecklenburg-Vorpommern infrage gestellt worden - Nun ist klar: sie bleibt wie bisher in Kraft.

Das aktuelle System der Kita-Notbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern soll beibehalten werden. Darauf haben sich am Montag Vertreter von Landkreisen und kreisfreien Städten verständigt, nachdem die Regelung als Teil der Anti-Corona-Maßnahmen seit gut einer Woche in Kraft ist.

Regelung bei konsequenter Umsetzung ausreichend

Damit dürfen Kinder weiterhin ihre Kita oder den Hort besuchen, wenn ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet und die Arbeitgeber eine Unabkömmlichkeit bestätigen. Diese Regelung sei ausreichend, wenn sie konsequent umgesetzt werde, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums. Nach ersten Rückmeldungen einzelner Kitas und Kita-Träger über hohe Auslastungen der Gruppen war diskutiert worden, die Voraussetzungen für die Notbetreuung zu verschärfen.

Stärkste Nachfrage in Krippen

Landesweit waren in der vergangenen Woche 38 Prozent der Kinder in den Kitas und im Hort. Das haben Abfragen bei den Kita-Trägern ergeben. Die Auslastung schwanke regional zwischen 32 und 42 Prozent, heißt es aus dem Sozialministerium. Am meisten wird die Notbetreuung demnach für Krippenkinder in Anspruch genommen.

Inzidenz unter 100 Voraussetzung für Lockerung

Die Notbetreuung gilt seit Anfang vergangener Woche landesweit in Krippen, Kindergärten und Horten. Das Sozialministerium hatte die Regelung verkündet, weil die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz zwischenzeitlich bei mehr als 150 lag. Nach jüngsten Zahlen beträgt der Wert 135,3 (Stand: 26.04.2021 16:55 Uhr). Um in den Kitas wieder schrittweise zu lockern, soll die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesregierung zunächst unter 100 sinken.

