Stand: 16.04.2021 19:54 Uhr Kita-Notbetreuung: Sozialministerium startet Hotline

Wegen der von Montag an geltenden Notbetreuung in Kitas in Mecklenburg-Vorpommern hat das Sozialministerium eine Bürgerhotline gestartet. Die Hotline ist unter der Telefonnummer 0385 588 19999 beginnend von Sonnabend an erreichbar, wie das Sozialministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Eltern könnten sich von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr mit Fragen melden, am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 14 Uhr. Wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen ist von Montag an landesweit nur noch eine Notbetreuung möglich. | 16.04.2021 19:52