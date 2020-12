Stand: 11.12.2020 17:41 Uhr Kita-Finanzen: Neue Gesprächsrunde im Frühjahr vereinbart

Im Streit um die Kita-Finanzierung haben sich die sechs Landkreise und das Land geeinigt, im Frühjahr 2021 erneut darüber zu verhandeln. Unabhängig davon wird der Landkreis Vorpommern-Greifswald Verfassungsbeschwerde gegen die bestehende gesetzliche Regelung einlegen. Landrat Michael Sack (CDU) sei dazu vom Kreistag verpflichtet worden, so eine Sprecherin des Kreises. Nach Auffassung der sechs Land-Kreise ist der Anteil an der Gemeinden und Kreise an der Kita-Finanzierung zu hoch. | 11.12.2020 15:30