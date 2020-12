Kirchgemeinden entscheiden über Weihnachtsgottesdienste Stand: 22.12.2020 18:40 Uhr Ob Gottesdienste an den Weihnachtstagen gefeiert werden, das kann sich von Ort zu Ort unterscheiden. Die christlichen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben verschiedene Konzepte erarbeitet.

In manchen Gemeinden ist die Lage kurz vor Heiligabend noch unklar. Kurzfristig sind mehrere Gottesdienste an der Müritz abgesagt worden - neben Waren auch in Vipperow/Rechlin und in Röbel. Auch in Neubrandenburg haben alle Gemeinden ihre Gottesdienste gestrichen. Als Ersatz soll es eine Radioübertragung geben.

Jede Kirchgemeinde kann selbst entscheiden

Hinter den gehäuften Absagen steht keine allgemeine Anweisung der Kirchen. Sowohl die Nordkirche als auch das Erzbistum Hamburg bestätigten auf NDR Anfrage: Jede Gemeinde solle selbst entscheiden, aber nur das durchführen, was auch verantwortbar ist. In einigen Kirchen gibt es daher eine Aufteilung auf mehrere kürzere Gottesdienste. Aus dem Schweriner Dom wird ein Weihnachtsgottesdienst mit norddeutschen Spitzenpolitikern online übertragen.

