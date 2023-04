Kirchengemeinden in MV laden zum Osterfest Stand: 06.04.2023 11:59 Uhr Die 341 evangelischen Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern laden über die Ostertage zu zahlreichen Veranstaltungen ein, darunter Gottesdienste, musikalische Andachten, Osterfeuer und Osterfrühstück.

An Ostern erinnern Christen an den Kern ihres Glaubens: die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz - den Sieg des Lebens über den Tod. Zum ältesten Fest der Christenheit laden die evangelischen Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Veranstaltungen. Von Gründonnerstag über Karfreitag und -samstag bis Ostersonntag werden Gottesdienste, musikalische Andachten, Osterfeuer, Osterfrühstück und mehr angeboten.

Osterwanderungen und Eiersuchen

Die beiden Kirchenkreise der Nordkirche in Mecklenburg und Vorpommern kündigten am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung an, auch Osterwanderungen und nach Gottesdiensten Eiersuchen für Kinder organisieren zu wollen. So bietet etwa die Gehörlosenseelsorge Mecklenburg am Karsamstag in Serrahn (Landkreis Rostock) eine Wanderung zu Osterstationen und kreatives Basteln an. Am Ostersonntag wird es den traditionellen Ostergang zur Hohen Düne in Prerow (Vorpommern-Rügen) geben. "Noch in der Frühdämmerung treffen wir uns um 6 Uhr an der Seemannskirche, um nach altem Brauch dem Sonnenaufgang am Meer entgegenzugehen", berichtete die Pastorin, Ines Dobbe.

Gottesdienste und Predigten

Der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, wird am Karfreitag um 10 Uhr im Greifswalder Dom St. Nikolai predigen. Am Ostersonntag um 10 Uhr plant die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, eine Predigt im Festgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg. In Schwerin wird am Karsamstag ab 23 Uhr in den Dom geladen, am Ostersonntag begleitet ein Chor die Osternacht mit Abendmahlsfeier in der Paulskirche. Eine Übersicht über Gottesdienste an Ostern im Bereich der Nordkirche gibt es auf der Homepage der Nordkirche.

Bischof Tilman Jeremias zu Gründonnerstag

In seiner Osterbotschaft zum Gründonnerstag erinnert Tilman Jeremias an die Mahlzeiten Jesu, die, so heißt es, über alle Grenzen hinweg Verbindungen stifteten. Jeremias sieht in gemeinsamen Mahlzeiten eine gute Möglichkeit, einander näher zu kommen. "In meinem Umfeld, in Stadtteilzentren etwa, erlebe ich immer wieder, dass Hürden fallen, wenn Menschen gemeinsam essen. In unserer Gesellschaft gibt es gerade so viele Spannungen und Verwerfungen, dass ich finde, wir sollten öfter miteinander essen", so der Bischof. Erst Anfang der Woche haben Geflüchtete und Einwohner in Loitz gemeinsam gespeist und sich ausgetauscht. Am Gründonnerstag denkt die Christenheit traditionell an das letzte Mahl Jesu.

