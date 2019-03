Stand: 08.03.2019 15:19 Uhr

Kirche unterstützt Moschee-Pläne in Schwerin

Die Kirchgemeinden in Schwerin unterstützen die Pläne für eine Moschee im Stadtteil Mueßer Holz. Die Diskussion berühre das Grundrecht auf Religionsfreiheit. "So wie wir als Christinnen und Christen unsere Kirchen haben, sollen Musliminnen und Muslime, wenn sie dies wünschen, in Schwerin einen öffentlichen Ort haben, an dem sie sich zum Gebet versammeln können", heißt es in einer am Freitag vorgestellten Stellungnahme der Regionalkonferenz der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden. Öffentliche Versammlungsorte seien Voraussetzung dafür, das Grundrecht verwirklichen zu können, sagte die Pastorin und Initiatorin des Votums, Konstanze Helmer.

Pläne lösen Diskussionen aus

Der Islamische Bund plant, eine leer stehende Kaufhalle in der Otto-von-Guericke-Straße zu einer Moschee beziehungsweise zu einem Begegnungszentrum mit Gebetsräumen umzubauen. Die Schweriner Stadtverwaltung lässt gerade von Ausschüssen klären, ob der muslimischen Gemeinde angeboten werden kann, das Gebäude zu pachten. Das sehen einige Fraktionen in der Stadtvertretung kritisch.

AfD strebt Bürgerbegehren an

Ursprünglich war auch ein Verkauf der Immobilie an die muslimische Gemeinde im Gespräch. Dagegen hatte die AfD mehr als 5.000 Unterschriften gesammelt. Am Freitag beantragte sie nach Angaben einer Stadtsprecherin ein entsprechendes Bürgerbegehren. Der Bauausschuss der Stadtvertretung befürwortete derweil am Donnerstagabend das Projekt.

Kirche kritisiert Sinneswandel der CDU

Zuletzt hatte sich auch die CDU-Stadtfraktion kritisch zum geplanten Moschee-Standort geäußert. Die Ansiedlung einer Moschee im Plattenbaugebiet Mueßer Holz sei der falsche Weg, um in sozialen Brennpunkten mehr für eine bessere Durchmischung der Bevölkerung zu tun, hatte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gert Rudolf erklärt. Über diesen Sinneswandel der christdemokratischen Partei zeigten sich die Vertreter der Kirchengemeinden erschrocken. Die geplante Moschee sei auch eine Chance für die Integration der Muslime.

Derzeitige Gebetsräume zu klein

Die jetzigen Gebetsräume des Islamischen Bundes in einer ehemaligen Kita am Stadtrand Schwerins sind zu klein. Das Freitagsgebet finde wegen des Andrangs zweimal statt, sagte Mohamed Dib Khanji vom Vorstand des Vereins. Für Frauen, die getrennt beten, gebe es gar keine Räume. Jeden Freitag kämen um die 400 Teilnehmer, gepredigt werde auf Arabisch und auf Deutsch.

"Würden von keinem ausländischen Staat Geld nehmen"

Mohamed Dib Khanji geht davon aus, dass in Schwerin etwa 2.000 Muslime leben. Er betont die Unabhängigkeit seines Vereins. "Wir würden von keinem ausländischen Staat Geld nehmen", sagte er. Für die geplante Moschee würden innerhalb der Gemeinde und in Deutschland Spenden gesammelt. Immer wieder gibt es Kritik an Geld aus Saudi-Arabien und der Türkei für muslimische Gemeinden in Deutschland, weil eine politische Einflussnahme befürchtet wird.

