Stand: 03.02.2022 10:30 Uhr Kirchdorf: Raser mit 180 km/h ertappt

Zwischen Stralsund und Greifswald ist ein Autofahrer, der mit rund 180 km/h in einem Tempo-80-Bereich unterwegs war, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Vorfall ereignete sich bei einer Kontrolle auf der B105 am Mittwoch nahe Kirchdorf (Kreis Vorpommern-Rügen). Der 27-Jährige aus Stralsund habe angegeben, dass er in Zeitnot sei. Er muss sich nun für eine Geschwindigkeistübertretung um 96 km/h verantowrten. Ihm drohen eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro, die Eintragung von zwei Punkten im Verkehrszentralregister Flensburg sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. | 03.02.2022 10:29

