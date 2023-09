Stand: 13.09.2023 20:00 Uhr Kinokulturpreis in MV: Kino Boizenburg erhält Spitzenpreis

Im Club-Kino Zinnowitz wurde am Mittwoch zum fünften Mal der Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Bei den gewerblich betriebenen Häusern erhielt das Kino Boizenburg die Auszeichnung "Spitzenpreis" für das beste Jahresprogramm. Die Ehrung ist mit 10.000 Euro dotiert. Jeweils 8.000 Euro für ihr hervorragendes Programm bekamen das Luna Filmtheater in Ludwigslust, das fabrik.kino 1 in Neustrelitz sowie das Lichtspieltheater "Wundervoll" in Rostock. Bei den nicht-gewerblichen Spielstätten entschied sich die Jury für das Kino im Pferdestall in Gessin in der Mecklenburgischen Schweiz. Es erhält ein Preisgeld von 4.500 Euro. Insgesamt erhielten 27 Kinos eine finanzielle Unterstützung. Die Jury konnte 100.000 Euro vergeben. Das Geld kommt von der Filmförderungsgesellschaft MV.

