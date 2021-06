Stand: 04.06.2021 07:17 Uhr Kinderschutz steht im Mittelpunkt des Landespräventionstages

Das Motto lautet "Kein Kind alleine lassen - Kinderschutz geht uns alle an!?" Dabei geht es zum Beispiel um Datenschutz und Schweigepflicht, aber auch um Beweissicherung und rechtzeitiges Eingreifen. Referenten aus den Bereichen Jugendamt, Familiengericht, Rechtsmedizin und Polizei zeigen an zum Teil konkreten Fällen, wie man Gewalt oder Vernachlässigung an Kindern und Jugendlichen erkennen kann. Landespräventionsrat und Landespolizei wollen mit der Veranstaltung auch die Zusammenarbeit der einzelnen Behörden verbessern. Auch der Landespräventionspreis wird wieder verliehen. | 04.06.2021 07:16