Stand: 12.11.2021 13:45 Uhr Kinderkrankengeld in MV häufiger abgerufen

Das Kinderkrankengeld wird in Mecklenburg-Vorpommern im diesem Jahr deutlich häufiger beansprucht als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach hat die Barmer in den ersten neun Monaten dieses Jahres den Versicherten im Nordosten mehr als 65.000 Kinderkrankengeldtage in einem Wert von knapp vier Millionen Euro bewilligt. Das umfasse sowohl die pandemiebedingte Betreuung als auch die Tage, an denen ein Kind tatsächlich krank ist. Im gesamten Vorjahr waren es nur 48.500 Tage. Das Kinderkrankengeld erweise sich in der Corona-Pandemie als echte Entlastung für Eltern, so der Landesgeschäftsführer. Seit Juni seien die Fälle pandemiebedingten Kinderkrankengelds drastisch zurückgegangen. Grund dafür sei, dass die Schulen und Kitas nicht mehr bundesweit geschlossen waren. Frauen nutzten die Leistung fast drei Mal so oft wie Männer. | 12.11.2021 13:45