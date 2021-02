Kindergärten und Tagespflege in MV: Stufenplan tritt in Kraft Stand: 21.02.2021 09:53 Uhr Von diesem Montag an können die meisten Kinder in MV wieder in die Kita oder in die Tagespflege gehen. Laut Sozialministerium ist der Appell an Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, gestrichen.

Stattdessen tritt ein Kita-Stufenplan in Kraft. Danach können alle Kinder in die Kita oder zur Tagespflege gebracht werden, solange der Inzidenzwert in der betreffenden Region unter 100 bleibt. Steigt die Zahl der Corona-Infektionen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, werden Eltern wieder gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Bei einem Wert von über 150, wie derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gibt es lediglich eine Notbetreuung - für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen, für Kinder von Alleinerziehenden und wenn das Kindeswohl es erfordert.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Flensburger halten sich an Ausgangssperre Die Polizei registrierte bei Kontrollen in der ersten Nacht nur wenige Verstöße. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen je nach Inzidenz

Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 - wie aktuell in Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und in Schwerin - gelten in den Kitas strengere Vorsichtsmaßnahmen. Laut Sozialministerium gibt es dann Einschränkungen beim Singen und beim Sport, Kontaktlisten müssen geführt werden, stündliches Stoßlüften ist notwendig, ebenso wie eine schriftliche Gesundheitsbestätigung. Eltern dürften die Einrichtungen dann nur in Ausnahmesituationen betreten.

Schulstart nach den Winterferien

Am Montag beginnt nach den zweiwöchigen Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern auch die Schule wieder - für die meisten allerdings weiter von zu Hause aus. Den Abschlussklassen wird Präsenzunterricht angeboten. Von Mittwoch an können in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in Rostock die Erst- bis Sechstklässler wieder zur Schule gehen. Dort liegt die Inzidenz unter 50. Für alle anderen geht der Distanzunterricht erst einmal wie vor den Ferien weiter.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.02.2021 | 13:00 Uhr