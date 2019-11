Stand: 22.11.2019 22:36 Uhr

Kevin Kühnert bei Juso-Kongress wiedergewählt

Juso-Chef Kevin Kühnert ist am späten Freitagabend in seinem Amt bestätigt worden. Auf dem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation in Schwerin bekam er 264 der 298 abgegebenen Delegierten-Stimmen. Einen Gegenkandidaten hatte der 30-Jährige nicht. Kühnert zählt zu den vehementesten Kritikern der GroKo in Berlin und des Kurses von Vizekanzler Olaf Scholz, der an die Parteispitze strebt.

Jusos unterstützen das linke Bewerber-Duo

Die Jusos setzen bei der Neubesetzung der Parteispitze auf einen Linksruck mit einem vorzeitigen Ende der großen Koalition in Berlin. "Es geht um die Glaubwürdigkeit bei Millionen von Wählern", sagte Juso-Chef Kühnert. Die SPD sei zu einem Reparaturbetrieb geworden, gehe nicht an die Wurzeln der Probleme und lasse Visionen vermissen. Er bekräftigte die Unterstützung der Jusos für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den SPD-Parteivorsitz: "Wir wollen, dass die SPD aus der neoliberalen Pampa rauskommt und das glaubwürdig auch mit Gesichtern unterfüttert", sagte Kühnert.

Juso-Kongress: SPD-Nachwuchs will mehr nach links Nordmagazin - 22.11.2019 19:30 Uhr Sozialer und gerechter soll die Sozialdemokratie werden: Beim Juso-Bundeskongress in Schwerin führt der SPD-Nachwuchs eine Debatte über die Ausrichtung der Partei.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kühnert will "radikal" an die Wurzeln der Probleme

"Wir wünschen von der SPD Radikalität im Wortsinn: Radikal heißt, an die Wurzeln der Probleme zu gehen. Das vermissen die Menschen an unserer Partei", sagte Kühnert. Dazu gehörten mehr Steuergerechtigkeit und eine Investitionspflicht in öffentliche Infrastruktur. "Zukunft gibt es nicht für lau. Da muss investiert werden", betonte Kühnert. Der 30-Jährige forderte zudem beherztes Eingreifen in den Wohnungsmarkt, "wo nötig auch Enteignungen" und sprach sich für einen über allgemeine Gebühren finanzierten Nahverkehr aus.

"Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse" angestrebt

Auf dem dreitägigen Treffen unter dem Motto "Ums Ganze!" wollen die Teilnehmer über zahlreiche Anträge abstimmen. Darunter ist auch ein Leitantrag des Bundesvorstandes zur Weiterführung der "Linkswende in der Sozialdemokratie". Ziel sei eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Fortschritt mit der freien Persönlichkeitsentfaltung auf Basis ökonomischer Sicherheit verbinde. "Die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse sowie die Humanisierung der Erwerbsarbeit sind für das Erreichen dieser Ziele zentral", heißt es in dem Antrag, der mehr als 30 Seiten umfasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.11.2019 | 06:00 Uhr