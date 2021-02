Stand: 02.02.2021 12:35 Uhr Keine Douglas-Filialen in MV von Schließung betroffen

Von den geplanten Filialschließungen der Parfümeriekette Douglas sind keine Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Das gab eine Unternehmenssprecherin am Dienstag bekannt. Jüngsten Unternehmensangaben zufolge sind bundesweit etwa 60 der rund 430 Filialen von den Plänen betroffen, europaweit etwa 500 von 2.400. Im Nordosten hat die Kette beispielsweise Geschäfte in Schwerin, Rostock, Greifswald und Stralsund. | 02.02.2021 12:35