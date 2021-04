Kein Präsenzunterricht: Vier Wochen Schulstoff nachholen Stand: 29.04.2021 09:23 Uhr Durch den Lockdown gibt es für die meisten Schüler in Mecklenburg-Vorpommern gerade wieder keinen Präsenz-Unterricht. Der versäumte Schulstoff soll vor allem in den ersten vier Wochen des neuen Schuljahrs nachgeholt werden, sagte Bildungsministerin Martin.

In den ersten Wochen des Schuljahres 2021/2022 sollen die Schüler in den Schulalltag zurückfinden. Es soll geschaut werden, wo sie stehen im Lernstoff, kündigte Bildungsministerin Martin im Bildungsausschuss des Landtags an. Der Opposition sind die vier Wochen viel zu wenig. Die Fraktion der Linken fordert, das laufende Schuljahr nach den Sommerferien bis Oktober zu verlängern, um Unterricht nachzuholen.

Lehramtsstudenten sollen an Schulen aushelfen

Aus dem Bildungsministerium heißt es, die Folgen der Pandemie zu bewältigen sei ohnehin längerfristig angelegt. So sollen etwa Lehramtsstudenten zusätzlich an den Schulen aushelfen und private Bildungsanbieter ebenfalls beim Nachholen des Lernstoffs unterstützen. Außerdem sollen Schüler, die komplett den Anschluss verloren haben, von Jugendhilfe-Einrichtungen unterstützt werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.04.2021 | 08:00 Uhr