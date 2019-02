Stand: 08.02.2019 10:15 Uhr

Kein Anthrax: Entwarnung in Zislow

Im Fall des in Zislow bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefundenen weißen Pulvers hat das Robert-Koch-Institut in Berlin Entwarnung gegeben. Es handele sich dabei nicht um einen gefährlichen biologischen Stoff. Das habe ein Schnelltest ergeben. Weitere Untersuchungen laufen noch.

Kein Anthrax: Entwarnung für Zislow 08.02.2019 08:00 Uhr Das Robert-Koch-Institut hat im Fall des in Zislow gefundenen Pulvers Entwarnung gegeben. Es handele sich dabei nicht um einen gefährlichen biologischen Stoff, so die Experten.







Sperrung aufgehoben

Nach Angaben aus der Leitstelle des Kreises Mecklenburgische Seenplatte ist damit die Sperrung des Ortes aufgehoben. Die Einwohner können ihre Häuser wieder verlassen. Der Bürgermeister des Ortes hatte am Donnerstag einen Umschlag mit weißem Pulver und einem Zettel mit der Aufschrift "Anthrax" in seinem Briefkasten gefunden. Polizei und Feuerwehr riegelten daraufhin das Dorf weiträumig ab wegen des Verdachts von Milzbrand. Mehrere Menschen wurden unter Quarantäne gestellten und der Ort bis Freitagmorgen vorsorglich von der Außenwelt isoliert.

Großeinsatz mit Polizei und Feuerwehr

Im Einsatz waren auch Spezialisten der Gefahrenabwehr sowie ein Notarzt. Noch am Donnerstagabend wurde der Umschlag mit dem verdächtigen Pulver zur genauen Untersuchung mit einem Spezialfahrzeug in das Robert-Koch-Institut nach Berlin gebracht. Was sich genau in dem Brief befand, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der Bedrohung. Sollte der Verursacher gefunden werden, muß er mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bzw. einer Geldstrafe rechnen. Außendem hat er die Kosten des Einsatzes zu tragen.

