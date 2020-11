Kein Abstand, keine Masken - Wismarer Tafel vorerst zu Stand: 06.11.2020 15:03 Uhr Weil die Kunden der Tafel in Wismar weder Abstand halten noch Masken tragen, ist den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Risiko zu groß - die Ausgabe bleibt vorerst geschlossen.

Das Problem sind die Tafel-Kunden, so Renate Müller von der Wismarer Tafel. Die würden sich einfach nicht an die Hygiene-Regeln halten. Bevor sie in den Ausgaberaum kommen, stehen sie demnach dicht gedrängt hinter dem Haus. Auch auf Hinweise und Bitten der Ehrenamtlichen würden sie sich weder eine Maske aufsetzen noch Abstand halten, sagt Müller.

Weitere Informationen Corona-Hilfen für Unternehmen, Selbstständige und Künstler Der Bund und das Land bieten wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie verschiedene finanzielle Hilfen an. mehr

Ehrenamtliche: Angst um die eigene Gesundheit

Für die hauptsächlich älteren Mitarbeiter sei das ein zu großes Risiko. Sie haben Angst um ihre Gesundheit, so Müller. Schon die Belastung im Frühjahr sei für sie so groß gewesen, dass sie es kaum geschafft haben. Jetzt würden sie dringend eine Pause brauchen.

Schließung bleibt Ausnahmefall

Mit der Schließung bleibt die Tafel Wismar aber die Ausnahme, sagte der Vorsitzende der Tafeln in Mecklenburg Vorpommern, Frank Münzberger. Sie sei die einzige Ausgabestelle im Land, die vorübergehend schließt. Wann sie wieder öffnen werde, ist noch nicht klar.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.11.2020 | 14:00 Uhr