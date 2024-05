Stand: 13.05.2024 08:05 Uhr Kavelstorf: Brand eines leerstehenden Gebäudes - giftige Asbest-Wolke

In Kavelstorf (Landkreis Rostock) ist am Sonntagnachmittag ein leerstehendes Gebäude am Ortsrand in Brand geraten. Laut Polizei erfasste das Feuer auch Dachplatten aus Asbest, wodurch sich ein giftiger Qualm bildete. Der Rauch habe sich dann in Richtung der Ortschaften Klingendorf, Klein Viegeln und Kavelstorf ausgebreitet. Polizeibeamte forderten die Einwohnerinnen und Einwohner per Lautsprecher dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben sowie Türen und Fenster zu schließen. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

