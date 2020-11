Stand: 15.11.2020 11:52 Uhr Kavelstorf: Autobahnkirche feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Kirche in Kavelstorf bei Rostock feiert ihr 20-jähriges Bestehen als Autobahnkirche. Etwa 2.000 Gläubige auf Reisen machen dort pro Jahr Station und suchen Schutz und Stille. Auch nach dem verheerenden Unfall in einem Sandsturm 2011 in der Nähe des Ortes fanden Retter und Betroffene in der Kirche einen Ort zum Innehalten. Bischof Tilman Jeremias will am Nachmittag aus Anlass des Jubiläums eine Predigt halten, auch Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) wird zum Gottesdienst erwartet. | 15.11.2020 11:51