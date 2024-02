Kaum noch Medikamentenmangel bei Kinderarznei in MV Stand: 26.02.2024 10:00 Uhr Lange Wartelisten, Lieferengpässe und wenig Alternativen - damit hatten Apotheken und Kunden in Mecklenburg-Vorpommern monatelang zu kämpfen. Nun entspannt sich die Versorgungslage bei Kinderarzneimitteln.

Die Lage beim Medikamentenmangel von Kinderarzneimitteln in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich entspannt. "Im Wesentlichen liegt es an den Fiebersäften, die jetzt wieder ausreichend zu haben sind", sagte Axel Pudimat, der Vorstand des Apothekerverbandes MV. Diese seien Pudimat zufolge zwar deutlich teurer geworden, es gebe aber ein ausreichendes Angebot. Zuerst hatte die zuständige Arbeitsgruppe im Bundes-Gesundheitsministerium Entwarnung gegeben.

Lieferengpässe nur noch bei drei Arzneimitteln

Während also viele Medikamente wieder vorrätig sind, gibt es bei drei wichtigen Arzneimitteln immer noch Lieferengpässe. Dazu gehören beispielsweise Antibiotika wie Clarithromycin oder Penicillin. Außerdem seien Mittel gegen Asthma und chronische Bronchitis auf Basis des Wirkstoffes Salbutamol nach wie vor knapp. Auch bei Medikamenten für Diabetiker gibt es aktuell lange Wartelisten. Laut Apothekenverbandschef Pudimat ist ein Grund für die Engpässe bei den Medikamenten auch die starke Krankheitswelle, die es in diesem Winter in Mecklenburg-Vorpommern gab.

Arbeitsaufwand für Apotheken bleibt hoch

Für die Apotheken bedeutet das nach wie vor einen höheren Arbeitsaufwand, wenn beispielsweise Wartelisten geführt würden. Außerdem dauere die Beratung dadurch oft länger. "Für alles, was verordnet und gebraucht wird, finden die Kollegen auch eine Alternative, die wir haben", so Pudimat weiter. Das Problem begleite die Apotheken mittlerweile viele Jahre. Trotz des größeren Aufwands könne die Versorgung sichergestellt werden. Wann sich die Versorgung bei den fehlenden Medikamenten bessert, ist noch nicht klar. Pudimat sorge sich außerdem darum, dass bei Nennung der betroffenen Arzneimittel Hamsterkäufe zunehmen könnten, was das Problem noch verstärke.

