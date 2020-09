Stand: 03.09.2020 18:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kaum Verstöße bei Maskenkontrollen in Regionalzügen

In 35 Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag die Einhaltung der Maskenpflicht verstärkt kontrolliert worden. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums hielten sich die meisten Fahrgäste an die Bestimmungen. 70 Reisende haben nach Angaben eines Bahnsprechers die Maske gar nicht oder falsch getragen. Nach einem Hinweis hätten sie alle eine Maske aufgesetzt. Ähnliche Kontrollen in Bussen und Straßenbahnen sollen folgen. | 03.09.2020 18:04