Stand: 11.05.2022 07:31 Uhr Kastorf: Auto in einer Scheune abgebrannt

In Kastorf bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagabend ein Auto in einer Scheune komplett abgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug ist durch das Feuer beschädigt worden. Insgesamt standen in der Scheune 20 Autos. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Schaden an den ausgebrannten und beschädigten Autos wurde auf eine fünfstellige Höhe geschätzt. Die Scheune habe aber weitgehend gerettet werden können. | 11.05.2022 07:31