Kaschow: Saunbrand verursacht hohen Sachschaden

Beim Brand einer Sauna in einem Golfhotel in Kaschow bei Grimmen ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 100.000 bis 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde eine Kopfstütze aus Holz auf einen heißen Saunaofen gelegt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen schnell löschen konnte. 46 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. | 22.07.2021 05:30