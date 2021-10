Stand: 06.10.2021 16:45 Uhr Kartoffelernte in MV: Späterer Start als gewöhnlich

Weil es bis in den Mai hinein relativ kalt war, sind die Kartoffelpflanzen verhältnismäßig spät gewachsen. Das berichtet die Agrargenossenschaft "Hellbach" in Neubukow. Dadurch habe sich die Ernte bei vielen Sorten verzögert - sie hat erst jetzt begonnen. Insgesamt haben in diesem Jahr rund 400 Agrarunternehmen im Land Kartoffeln angebaut - auf zusammengerechnet knapp 13.000 Hektar. Damit ist die Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich groß geblieben. | 06.10.2021 16:45

