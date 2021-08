Stand: 16.08.2021 09:44 Uhr Karten für Agrarschau MELA ab heute online zu haben

In genau einem Monat - am 16. September startet die Jubiläumsausgabe - die 30. Mela. Das Messe- und Ausstellungszentrum verweist vor allem wegen der Pandemie auf den Ticketshop auf dessen Internetseite. Coronabedingt dürfen zeitgleich 15.000 Menschen auf das Gelände. Schon jetzt ist klar, dass die MELA in diesem Jahr keine Schweine ausstellen wird. Grund ist die Afrikanische Schweinepest. Die hochansteckende Tierseuche ist zwar für Menschen ungefährlich, sie kann aber durch Menschen übertragen werden, etwa durch Essensreste. Um Sauen, Eber oder Ferkel zu schützen, haben sich die Aussteller dagegen entschieden, diese Tiere dem Publikum zu zeigen. Die Eintrittskarten für die MELA gelten auch für die Veranstaltung "Pferd und Hund", die ausnahmseise am selben Wochenende im September stattfindet. | 16.08.2021 09:16