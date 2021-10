Stand: 14.10.2021 08:20 Uhr Karow: 250.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Bei einem Feuer in einem Doppelhaus in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 20 Uhr den Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Ortsteil Karow gemeldet. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr griffen die Flammen auch auf die bewohnte Hälfte über. Die Bewohner konnten sich aus dem Haus retten. Die Brandursache wird noch untersucht. | 14.10.2021 08:20