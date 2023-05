Stand: 17.05.2023 10:43 Uhr Karnin: Lkw-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Wegen eines Lkw-Unfalls am Mittwochmorgen ist die B105 im Kreuzungsbereich mit der L212 bei Karnin stundenlang gesperrt worden. Der Polizei zufolge wollte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer abbiegen und kippte dabei aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Lkw um, während sein Anhänger stehen blieb. Der Fahrer habe sich dabei schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Lkw und Unfallaufnahme sei durch die Störungen eines 64-Jährigen erschwert worden. Er sei mehrfach in den Einsatzbereich eingedrungen, so dass die Beamten schließlich einen Platzverweis gegen ihn aussprachen.

