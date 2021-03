Stand: 05.03.2021 08:02 Uhr Karlshagen: Mülltonnen abgebrannt, 4.000 Euro Sachschaden

In Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Donnerstagabend Mülltonnen gebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 4.000 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sind, wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. | 05.03.2021 08:02