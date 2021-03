Stand: 22.03.2021 05:55 Uhr Karlshagen: Heinrich-Heine-Schule geschlossen

Die Heinrich-Heine-Schule in Karlshagen auf Usedom bleibt von heute an wegen eines Corona-Falls geschlossen. Der Bürgermeister der Gemeinde, Sven Käning (parteilos), bestätigte dem NDR, dass ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Weitere Schüler und ein Klassenlehrer müssen ebenfalls in Quarantäne. Betroffen von der Schließung sind rund 300 Schüler, für sie fällt der Präsenzunterricht aus. Eine Notbetreuung ist gesichert. | 22.03.2021 05:53