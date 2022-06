Stand: 22.06.2022 07:50 Uhr Karlshagen: Gekenterte Segler aus Peenestrom gerettet

Zwei jugendliche Segler sind am Dienstagnachmittag im Peenestrom in der Nähe von Karlshagen gekentert. Die Wasserschutzpolizei Wolgast rückte mit einem Schlauchboot aus, um sie wieder an Land zu bringen. Auch der Seenotrettungskreuzer "Bertold Beitz" und das Rettungsboot "Heinz Orth" wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte zogen einen 18-Jährigen aus dem Wasser, seine 17 Jahre alte Mitseglerin war bei einem Sportboot an Bord geklettert. Beide trugen Rettungswesten und blieben unverletzt. | 22.06.2022 07:46