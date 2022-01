Karlshagen: Feuerwehr lässt Haus kontrolliert niederbrennen Stand: 14.01.2022 08:46 Uhr Bei dem Brand eines reetgedeckten Hauses in Karlshagen in Mecklenburg-Vorpommern war die Feuerwehr machtlos. Sie musste das Gebäude kontrolliert abbrennen lassen.

In Karlshagen auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat der Brand eines reetgedeckten Hauses erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging das leerstehende Gebäude aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen auf. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer den Angaben zufolge nicht mehr löschen und mussten das Haus kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

