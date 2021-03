Karlshagen: Ferienhaus mit Reetdach geht in Flammen auf Stand: 16.03.2021 06:38 Uhr Großeinsatz für die Feuerwehren auf Usedom: In Karlshagen ist ein Reetdachhaus in Flammen aufgegangen. Das Ferienhaus war unbewohnt.

In einer Ferienhaussiedlung in Karlshagen auf Usedom ist am Montagabend ein leerstehendes reetgedecktes Ferienhaus in Brand geraten. Menschen sind nicht in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner auch am Morgen noch aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Weitere Reetachhäuser in der Umgebung

Das Feuer war gegen 20.30 Uhr ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten mit mehr als 70 Einsatzkräften an. Immer wieder näherten sich Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten dem Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Haus nur noch kontrolliert abbrennen lassen und die Umgebung schützen: In der Ferienhaussiedlung stehen weitere Reetdachhäuser.

