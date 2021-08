Stand: 04.08.2021 08:16 Uhr Karlsburg: Mann beim Füttern von Bullen schwer verletzt

In Karlsburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagnachmittag ein Mann von einem ausgewachsenen Bullen angegriffen und schwer verletzt worden. Der 71-Jährige war laut Polizei beim Füttern auf einer Koppel, als er von dem Bullen unvermittelt attackiert wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Bauch - er kam in eine Klinik. | 04.08.2021 08:13