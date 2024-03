Karls Erlebnisdorf: Von der Ostsee in die USA Stand: 26.03.2024 12:10 Uhr Karls Erlebnisdorf will in ganz Deutschland Erlebnis-Dörfer aufbauen - und darüber hinaus: Unternehmensleiter Robert Dahl hat Pläne in den USA. Es geht um ein Erlebnis-Dorf in der "Erdbeerhauptstadt der Welt".

Das Familienunternehmen Karls Tourismus GmbH aus Rövershagen bei Rostock, vor allem bekannt als "Karls Erlebnisdorf", arbeitet an seinem nächsten großen Meilenstein: Es soll über den "großen Teich" gehen - nach Kalifornien. In der Stadt Oxnard, die im Volksmund auch die "Erdbeerhauptstadt der Welt" genannt wird, soll ein weiterer Erdbeer-Erlebnis-Park entstehen.

Erdbeeren mit Tradition

Der Obstanbau ist seit Generationen der Broterwerb von Robert Dahls Familie. Sein Großvater, Karl Dahl, bewirtschaftete schon im Jahr 1921 einen Hof bei Rostock und verkaufte seine Erzeugnisse. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog der Hof in den Westen um und siedelte sich in der Nähe von Lübeck an. Dort spezialisierte Karl Dahl sein Geschäft auf den Anbau und Verkauf Erdbeeren.

Erfolgsmarketing Erlebnisdorf

Karl Dahls Enkel, der heutige Unternehmensleiter Robert, ergänzte schließlich im Jahr 1993 im Alter von nur 22 Jahren den zweiten großen Geschäftszweig des Unternehmens: Er eröffnete in Rövershagen bei Rostock den ersten Erlebnishof. Der Grundstein für eine einzigartige Marketingstrategie, die das Familienunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern bald bis über den Atlantik tragen könnte, war gelegt. Der Erlebnishof erfreute sich großer Beliebtheit und im Lauf der Jahre wurden mehrere Erlebnisdörfer an inzwischen sechs Standorten in vier Bundesländern eröffnet. Dort gibt es Fahrgeschäfte, Restaurants und Manufakturen. 2023 erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von fast 200 Millionen Euro. Drei weitere Erlebnisdörfer in Deutschland sind zur Zeit in Planung, darunter das erste in Süddeutschland, genauer im fränkischen Plech.

Erlebnisdorf in den USA

Und nun laufen Verhandlungen über die Niederlassung in dem vernachlässigten Veranstaltungsort "Fisherman's Wharf" im kalifornischen Oxnard. Es habe vor Ort bereits mehrere Workshops gegeben, um die Anwohnerinnen und Anwohner an den Plänen teilhaben zu lassen. "Wir haben dann nach und nach die Bedenken ausräumen können, beziehungsweise auch unsere Planung etwas anpassen können", berichtet Robert Dahl bei NDR MV Live. Das wirtschaftliche Risiko ist laut Robert Dahl überschaubar. "Weil wir schon seit 2016 sehr konservativ vorgehen, also was unsere Expansion angeht. Und zwar geben wir immer nur Geld aus, das wir auch haben - wir leihen uns kein Geld", erklärt Dahl.

"Karls Academy" gegen Fachkräftemangel

Mit einem Mangel an Fachkräften hat das Unternehmen eigenen Angaben derzeit nicht zu kämpfen. Karls zählt inzwischen 700 Angestellte, die dauerhaft auf den sechs Höfen beschäftigt sind. Dazu kommen aktuell rund 2.800 Saisonkräfte. Das zehnköpfige Team der "Karls Academy" sorgt für die Aus- und Weiterbildung sowie Akquise der Mitarbeitenden. "Wir sind da sehr agil unterwegs", freut sich Robert Dahl. Das ursprüngliche Geschäft mit den Erdbeeren macht mittlerweile nur noch rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.03.2024 | 12:00 Uhr