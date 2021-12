Stand: 17.12.2021 07:22 Uhr Kanzler Scholz: Nord Stream 2 ist "privatwirtschaftliches Vorhaben"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich beim EU-Gipfel in Brüssel dagegen ausgesprochen, die Entwicklungen an der Grenze zur Ukraine an die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu knüpfen. Scholz sagte, Bau und Betrieb der Erdgaspipeline Nord Stream 2 seien ein rein "privatwirtschaftliches Vorhaben". Gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron setzt er stattdessen auf Abschreckung und Dialog, um einen Krieg an der russisch-ukrainischen Grenze zu verhindern. Zuvor hatten sich mehrere EU-Staats- und Regierungschefs das Aus der Pipeline gefordert, falls Russland die Ukraine angreifen sollte. | 17.12.2021 07:20

