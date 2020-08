Stand: 06.08.2020 17:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kanurennsport-Meisterschaften: Medaillen für Neubrandenburgerin

Das Kanurennsport-Talent Wiebke Glamm vom SC Neubrandenburg hat es bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg zwei Medaillen geholt. Die 18-Jährige gewann das 200 Meter-Finale der Juniorinnen souverän, über 500 Meter musste sie sich knapp geschlagen geben und wurde Zweite. Heute startet Glamm auch noch über 1.000 Meter, es könnte ihre 13. Meisterschaftsmedaille in drei Jahren werden. Insgesamt waren sechs Sportler aus MV in Duisburg dabei. | 09.08.2020 10:15