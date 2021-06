Kandidatenkür dauert: AfD in MV setzt Wahl für die Landesliste fort Stand: 20.06.2021 12:20 Uhr

Das Vorhaben, bis Listenplatz 30 zu kommen an diesem Wochenende, hat die Partei inzwischen verworfen, sagte ein AfD-Sprecher gegenüber NDR 1 Radio MV. 20 ist nun das ausgegebene Ziel. Damit könnte die Partei - sofern sie wie in Umfragen vorausgesagt um die 17 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl bekommt - zumindest für jeden Platz im Landtag einen Abgeordneten aufbieten. Die Zahl der anwesenden Mitglieder beim Parteitag hat sich unterdessen halbiert - statt wie gestern 200 sind am Sontag nur noch 100 AfD-Parteimitglieder im Alpin-Center in Wittenburg dabei.

Schwierige Kandidatenkür

Zunächst war es der Partei bei der Zusammenkunft in Kemnitz bei Greifswald Mitte Mai nicht gelungen, alle Plätze für die Landesliste zu besetzen. Deshalb die Fortsetzung an diesem Wochenende. Aber auch im Wittenburger Alpin-Center blieben am Sonnabend noch Listenplätze unbesetzt. Bis zum Ende waren dreizehn Kandidaten gewählt - bis Sonntag Mittag waren es 16. Die Zeit drängt: Für die Teilnahme an der Landtagswahl am 26. September muss die Liste drei Monate vor dem Wahlsonntag fertiggestellt sein.

In seiner Eröffnungsrede hatte Landessprecher Leif-Erik Holm die Mitglieder zunächst auf die Themen im Wahlkampf eingeschworen. Wichtig sind laut Holm vor allem die Unterstützung des Mittelstandes und die Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern.

AfD holte vor fünf Jahren 20,8 Prozent

Anders als andere Parteien bestimmt die AfD über Personen und Kurs nicht auf Delegiertenparteitagen, sondern in Mitgliederversammlungen. Bei der Landtagswahl 2016 war die AfD mit 18 Abgeordneten in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eingezogen. Sollte es bei den bislang gewählten Kandidaten bleiben, könnte sie bei einem ähnlich Wahlergebnis Plätze möglicherweise nicht besetzen. Vor fünf Jahren holte die Partei 20,8 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft.

