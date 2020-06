Stand: 22.06.2020 06:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kandidat für CDU-Landesvorsitz in MV stellt sich vor

Nach dem Rückzug von Philipp Amthor stellt sich der neue Kandidat für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, am Mittag offiziell vor. Der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald will sich dann erstmals zu seinen Plänen äußern. Sack war viele Jahre Bürgermeister der vorpommerschen Kleinstadt Loitz und übernahm 2018 das Amt des Landrats von Vorpommern-Greifswald.

Sack bislang einziger Bewerber

Seine überraschende Nominierung für den CDU-Landesvorsitz in der Vorstandssitzung am Freitagabend geht offenbar auf eine kurzfristige Initiative des kommissarischen Parteivorsitzenden Eckhardt Rehberg zurück. Sack ist bislang der einzige Bewerber. Noch vor Bekanntwerden der Lobbyismus-Vorwürfe gegen Amthor hatte Justizministerin Katy Hoffmeister ihre Kandidatur zurückgezogen.

Bundestagsverwaltung prüft Vorwürfe gegen Amthor

Die neue CDU-Spitze soll voraussichtlich im August gewählt werden. Unterdessen prüft die Bundestagsverwaltung die Vorwürfe gegen Amthor. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte am Sonntagabend, er könne bislang keinen Regelverstoß des Jungpolitikers erkennen. Der 27-Jährige steht wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für ein US-amerikanisches IT-Unternehmen seit Tagen massiv in der Kritik.

