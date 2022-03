Kampf gegen Schweinepest: Pürzelprämie in MV entfällt Stand: 31.03.2022 06:27 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wird die sogenannte Pürzelprämie für erlegte Wildschweine wieder abgeschafft. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Bislang hat ein Jäger pro erlegtem Wildschwein einen Bonus vom Land Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Diese Pürzelprämie sei, so wie sie bisher gezahlt wurde, aktuell nicht mehr erforderlich, sagte ein Ministeriumssprecher. Sie war eingeführt worden, um die Schwarzwildbestände zu reduzieren und der afrikanischen Schweinepest (ASP) vorzubeugen. Die Seuche ist aber mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern angekommen und nun habe die Bekämpfung Vorrang.

Ab Mai Aufwandsentschädigung von 25 Euro

Noch bis Ende April könne die Pürzelpräme in Höhe von 50 Euro beantragt werden. In Gebieten, in denen die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, werde nun künftig eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro für erlegtes Schwarzwild gezahlt. Dieses darf dann nämlich nicht mehr verwertet werden. Insgesamt sind in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren rund 11 Millionen Euro als Pürzelprämie ausgezahlt worden.

