Kälte und Corona: Spargelbauern ziehen gemischte Bilanz Stand: 24.06.2021 05:00 Uhr Die Spargel-Anbaubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern blicken auf eine durchwachsene Saison. Witterung und Pandemie haben die Ernte 2021 stark beeinflusst.

Am heutigen Johannistag endet traditionell die Spargelzeit. Die Anbaubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern blicken auf eine schwierige Saison. Erst war es zu kalt und der Erntestart verzögerte sich, dann kam die Hitze und der Spargel schoss regelrecht in die Höhe. Die Qualität litt. Stangen verbrannten oder verformten sich unter der Schutzfolie.

Hohe Kosten wegen Corona

Auch die Corona-Pandemie war ein Problem. Viele Betriebe verkaufen das Saisongemüse an regionale Gastronomen oder in eigenen Restaurants. Wegen des Lockdowns brach nahezu der komplette Monat Mai als Einnahmequelle weg. Kostenintensiv seien die Hygienevorgaben für die Erntehelfer gewesen, heißt es übereinstimmend. Sie kamen vor allem aus Rumänien und Bulgarien.

In Mecklenburg-Vorpommern wird laut Statistischem Amt Spargel auf etwa 200 Hektar angebaut.

