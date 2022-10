Kaderali warnt: Weitere Corona-Welle durch neue Omikron-Variante Stand: 29.10.2022 11:24 Uhr In Deutschland gibt es eine neue Variante des Corona-Virus: die Omikron-Sublinie BQ.1.1. Sie ist nun auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Die Variante könnte nach Einschätzung des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali für eine weitere Infektionswelle sorgen.

Die neue Omikron-Variante sei besser darin, die Immunität zu umgehen, die bereits durch eine Corona-Infektionen erlangt wurde, so Kaderali. Der Anteil der Sublinie ist deutschlandweit verbreiteter als im Nordosten. Dennoch werden die Corona-Zahlen seiner Ansicht nach nicht erst im März wieder steigen. Der Experte ist sich sicher, dass es zeitnah, also schon im Winter dieses Jahres oder Anfang kommenden Jahres, eine neue Coronawelle geben wird. Wann genau sie kommt, oder wie stark sie ausfallen könnte, dafür gebe es hingegen wenig Anhaltspunkte.

Kaderali sieht keine überfüllten Intensivstationen

Trotz der frustrierenden Neuigkeiten gibt es auch einen Lichtblick. Kaderali rechnet nicht damit, dass die Intensivstationen überfüllt sein werden. Vielmehr werde ein hoher Krankenstand beim Personal erneut zu Problemen führen. Auch eine starke Grippewelle könnte zusätzlich dazu beitragen. "Damit könnte die Maskenpflicht in Innenräumen wieder ein Thema werden", so Kaderali. Das Infektionsschutzgesetz sieht dazu entsprechende Möglichkeiten vor. Lars Kaderali ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Seit 2015 ist er zudem Leiter des Instituts für Bioinformatik der medizinischen Fakultät an der Universitätsmedizin Greifswald.