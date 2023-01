Stand: 01.01.2023 09:59 Uhr Kaderali spricht sich für Aufhebung der Masenpflicht aus

Die Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht vermehren sich. Auch der Greifswalder Bioinformatiker und Corona-Experte Lars Kaderali stimmt dem zu - möchte aber noch nichts übereilen. Er spricht sich dafür aus, eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aufzuheben. Allerdings solle man noch etwa eine Woche warten. Man müsse erst schauen, ob die Zahl der Neuinfektion tatsächlich sinkt, so das Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Es sei noch nicht klar, wie sich das veränderte Kontaktverhalten über die Feiertage auf die Infektionslage auswirke. Zuletzt hatten eine wieder gestiegene Anzahl an Corona-Infektionen, aber vor allem eine starke Grippewelle und andere Atemwegserkrankungen, zu einer hohen Belastung des Gesundheitssystems geführt. Kaderali hofft, dass nach einer möglichen Aufhebung der Maskenpflicht der Mund-Nasen-Schutz trotzdem nicht gänzlich verschwindet. Dieser sei etwa sinnvoll, wenn man selbst erkrankt sei oder es gerade eine starke Grippewelle gebe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.2023 | 09:55 Uhr