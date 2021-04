Kabinett beschließt Erleichterungen für vollständig Geimpfte Stand: 29.04.2021 12:30 Uhr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, deren Zweitimpfung 14 Tage her ist, werden ab dem 1. Mai in bestimmten Bereichen negativ Getesteten gleich gestellt. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Kabinettssitzung.

Vollständig Geimpfte können also in Zukunft ohne Test zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt gehen. Auch das Übernachten in Hotels oder Pensionen aus dienstlichen Gründen soll möglich sein, ohne Corona-Test. Das gleiche gilt für den Besuch von Fahr- oder Jagdschulen. Laut Ministerpräsidentin Schwesig gibt es mit dieser Regelung ab dem 1. Mai viele Bereiche, in denen das Leben ein Stück weit leichter werde. Die Corona-Landesverordnung sei entsprechend geändert worden.

6,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern vollständig geimpft

Bisher haben in Mecklenburg-Vorpommern rund 106.000 Menschen den vollständigen Impfschutz, das sind 6,5 Prozent. Angestrebt ist laut Schwesig, dass im Mai weitere rund 100.000 Menschen im Land ihre zweite Spitze gegen Covid-19 bekommen.

Schwesig lässt sich impfen

Zu ihrer persönlichen Situation sagte Schwesig, dass sie sich von ihrer Hausärztin impfen lassen werde, sobald diese ihr einen Termin vorschlage. Mit ihrer Vorerkrankung gehört Schwesig zur Prioritätsgruppe 2. Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung sei sie weiter krebsfrei, dennoch hätten ihr die Ärzte empfohlen, eine Reha zu machen. Aufgrund der Pandemie gehe sie für drei Wochen in eine Fachklinik im Land. Bestimmte Termine werde sie dennoch selbst wahrnehmen. Sollte das nicht möglich sein, werde sie von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) vertreten.

