Kabinett beschließt: 2G-Pflicht in MV ab Corona-Stufe "orange" Stand: 12.11.2021 15:17 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern könnte künftig in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine 2G-Pflicht gelten. Das beschloss die Landesregierung am Freitag auf einer Sonderkabinettssitzung. Auch die Corona-Ampel wurde angepasst. Vor allem für Ungeimpfte wurden die Regeln verschärft.

In Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, die künftig auf der Corona-Ampel "orange" eingestuft werden, gilt künftig eine 2G-Pflicht. Dann gibt es in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene, Die Landesregierung reagiert damit auf die sich zuspitzende Corona-Lage. "Es sind vor allem die Ungeimpften, die von der Pandemie betroffen sind", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen bei den Ungeimpften liegt laut Schwesig bei über 370, bei Geimpften dagegen bei unter 50. "Bitte lassen Sie sich impfen", appellierte Schwesig. "Nehmen Sie auch die Auffrischungsimpfung wahr".

Neue Grenzwerte für Corona-Ampel stehen noch nicht fest

Derzeit werden alle acht kreisfreien Städte und Landkreise im Nordosten noch "gelb" eingestuft. Dies wierde sich laut Schwesig mit Blick auf die steigenden Coronazahlen aber bald ändern. Sobald eine Region die Stufe "orange" erreicht, gelte in Innenbereichen eine 2G-Pflicht. Das betreffe etwa Veranstaltungen, Feiern, Kinos, Museen, Innenbereiche von Zoos, Sportstudios, die Innengastronomie, Konzerte, den Amateursport und die Zuschauer im Profisport sowie Diskos, Clubs und Bars. Die Grenzwerte der Corona-Ampel werden heruntergesetzt. Damit werden "gelb", "orange" und "rot" früher erreicht. Wie genau die neuen Grenzwerte sind, will die Landesregierung im Lauf des Tasges noch bekannt geben.

VIDEO: Gesundheitsexperte: Was könnte 2G in MV bringen? (17 Min)

Neue Regeln gelten ab Sonnabend

Ausgenommen sind Kinder bis 7 Jahren sowie Kinder von 7 bis 11 Jahren bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests. Bis zum 31. Dezember gilt eine Übergansgfrist für 12- bis 18-Jährige. Beschäftigte in 2G-Bereichen müssen sich täglich testen lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Bei Stufe "orange" dürfen bei Innen-Veranstaltungen maximal 1.250 Besucher teilnehmen. Die neue Regelung gilt ab Sonnabend (13. November). Das heißt: Sobald von Sonnabend an eine Region des Landes drei Tage lang "orange" eingestuft wird, treten die verschärften Regeln dort am übernächsten Tag inkraft.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: MV setzt auf 2G-Regel ab Warnstufe "Orange" Sollten die Zahlen weiter steigen, sind Restaurantbesuche und andere Aktivitäten nur geimpft oder genesen möglich. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Weitere Informationen Fragen und Antworten: Booster-Impfung gegen das Coronavirus Für wen wird die dritte Impfung empfohlen und wo kann man sie bekommen: Hier finden Sie Fragen und Antworten zum Thema. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.11.2021 | 14:30 Uhr