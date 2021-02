Kabinett berät über Umgang mit Corona-Hotspots Stand: 05.02.2021 05:35 Uhr Die Landesregierung berät heute in einer erneuten Kabinetts-Sitzung den Umgang mit Corona-Hotspots. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald.

Die Richter hatten die Rechtmäßigkeit der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und die Einschränkung des Bewegungsradius in Frage gestellt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald kassierte seine scharfen Corona-Auflagen nach der Entscheidung - dem folgte auch der Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Das Gericht hält die nächtliche Ausgansgsperre und den 15-Kilometer-Bewegungs-Radius um den eigenen Wohnort für überzogen und nicht nachvollziehbar. Die Kreise könnten Grundrechte wie Bewegungsfreiheit nicht einfach per Allgemeinverfügung einschränken, dazu sei eine Rechtsverordnung des Landes nötig.

Corona-Regeln sollen gerichtsfest formuliert werden

Ein Regierungssprecher kündigte Nachbesserungen an. Die Regeln für eine nächtliche Ausgangssperre in Corona-Hotpsots mit mehr als 150 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche soll gerichtsfest formuliert werden - wahrscheinlich in einer Verordnung. Vom Tisch scheint dagegen die 15-Kilometer-Regel. Die Linksfraktion bemängelt Fehler der Landesregierung, die müsse offene Fragen dringend klären. Die Inzidenz im Kreis Vorpommern-Greifswald ist am Donnerstag auf 181 gestiegen - die Region ist das einzige Hoch-Risikogebiet im Land.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Impfbereitschaft in der Bevölkerung steigt Laut ARD-DeutschlandTrend wollen sich aktuell 76 Prozent auf jeden Fall oder wahrscheinlich impfen lassen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.02.2021 | 07:00 Uhr