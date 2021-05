Kabinett berät über Corona-Lockerungen bei Familienfeiern in MV Stand: 27.05.2021 10:22 Uhr Geklärt werden soll, mit wie vielen Gästen Hochzeiten, Jugendweihen oder Konfirmationen künftig stattfinden können.

Bisher sind größere Familienfeiern in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich. Gestattet sind derzeit nur Treffen eines Haushaltes mit einem weiteren Haushalt. Denkbar wäre, dass sich die Kabinettsmitglieder heute auf private Feiern mit bis zu 30 Personen einigen. Entsprechende Andeutungen gab es am Mittwoch Abend bei der Pressekonferenz nach dem Tourismusgipfel.

Corona-Landesverordnung soll aktualisiert werden

Außerdem will die Landesregierung die in den vergangenen Tagen vereinbarten Lockerungen aus dem Kultur-, Sport- und zuletzt dem Tourismusgipfel in die Corona-Landesverordnung einarbeiten. An der Sondersitzung nehmen auch Vertreter der Kommunalverbände teil.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein lockert Corona-Regeln Von Montag an sind wieder Treffen mit zehn Personen in Innenräumen erlaubt und es gibt Lockerungen für Kultur und Sport. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.05.2021 | 08:00 Uhr