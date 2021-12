Stand: 07.12.2021 07:50 Uhr Kabinett ändert Corona-Landesverordnung

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung befasst sich heute erneut mit der Corona-Pandemie und den erforderlichen Schutzmaßnahmen. So soll die Corona-Landesverordnung an die jüngsten Entwicklungen angepasst werden. Änderungen wird es unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen geben. Diese werden bundesweit vereinheitlicht und in Anbetracht der hohen Infektionszahlen nochmals verschärft. | 07.12.2021 07:48