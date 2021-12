Kabinett: Beratungen über verlängerte Ausnahmen für ungeimpfte Jugendliche Stand: 14.12.2021 07:17 Uhr Das Kabinett berät heute in Schwerin über mögliche Ausnahmen für Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft sind.

Ungeimpfte Jugendliche bis zum Alter von unter 18 Jahren können hoffen, dass die Ausnahme von den bisher geltenden 2G- und 2G-Plus-Regelungen auch nach dem Jahreswechsel bestehen bleibt, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin.

Kinder und Jugendliche sollen am sozialen Leben teilhaben können

Hintergrund für die Beratungen ist die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche nicht von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden sollen, wenn die Eltern gegen eine Corona-Impfung sind. Bisher können Kinder und Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren nämlich auch ungeimpft an 2G- und 2G-Plus-Verasntaltungen teilnehmen, wenn sie einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Diese Regelung sollte jedoch zum Ende des Jahres auslaufen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hatte aber bereits angekündigt, dass sie viele gute Gründe für eine Verlängerung dieser Ausnahme sehen würde. Kinder, die noch nicht sieben Jahre alt sind, sind von diesen Regelungen sowieso ausgenommen. Kinder von 7 bis 11 Jahren auch, wenn sie negativ getestet sind. Als Nachweis wird in diesem Fall auch ein Schülerausweis akzeptiert.

Weitere Punkte: Pflegeheime und Silvester

Außerdem will die Gesundheitsministerin das Kabinett über geplante Lockerungen der Corona-Besuchsregeln über Weihnachten in Pflegeheimen informieren. Auch um Corona-Regeln für Silvester soll es in den heutigen Beratungen gehen.

